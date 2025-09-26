OFFERTA – Con 30€ Lidl ti regala tre elettrodomestici professionali | In cucina come in un grande ristorante

Bastano pochi spiccioli per aggiudicarsi una novità assoluta nell’ambito degli apparecchi elettronici: le sue funzionalità sono da capogiro.

La Lidl non cessa mai di sorprenderci con i suoi prodotti di ultima generazione in grado di semplificarci notevolmente la vita. E anche stavolta non ci sono state eccezioni da parte della celebre catena di supermercati tedesca.

Fondata negli anni ’30, quest’ultima ha fin da subito riscosso un grande successo, a tal punto che c’è voluto poco tempo affinché i suoi punti vendita oltrepassassero i confini teutonici. Basti pensare che a oggi se ne contano circa 12 mila sparsi in tutto il mondo.

La continua popolarità di tale discount la si deve non solo agli incredibili prezzi ma soprattutto alla varietà degli articoli esposti. Infatti il suddetto non si limita a vendere alimentari e bevande, ma anche merce innovativa, tecnologica e utile per la vita domestica.

Un articolo da non lasciarsi sfuggire: in cucina farà faville

In questi giorni Lidl ha messo a disposizione della sua clientela un’offerta a dir poco eccezionale, che sarà in grado di rendere più rapido e indolore il processo di cotture dei cibi. Si tratta di un apparecchio davvero unico, complice la possibilità di scegliere tra 3 diverse funzionalità, ciascuna delle quali più idonea per una determinata tipologia di alimento.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: di quale prodotto si sta parlando? Semplice, i punti vendita della famosa catena di supermercati propongono la piastra elettrica Silvercrest 3 in 1, ultra versatile e intelligente.

Le caratteristiche della piastra elettrica Silvercrest

Come si può dedurre dal nome stesso, l’elettrodomestico Silvercrest, che presenta una potenza massima si 2000 W, vanta 3 funzioni: piastra, grill da tavolo e grill per panini. Questo significa che si possono cuocere carne e verdure, preparare panini e toast, oppure si può optare per una cottura a 180 gradi in quanto la piastra è apribile.

Inoltre, per donare un comfort maggiore, la piastra grill superiore è regolabile in altezza su 5 livelli. Anche il termostato è regolabile in modo continuo. Infine, l’apparecchio, realizzato in alluminio e dotato di un rivestimento antiaderente di ottima qualità, include una vaschetta di raccolta grasso, utile durante la cottura. Per facilitarne la pulizia, è estraibile e lavabile in lavastoviglie. La piastra elettrica può essere vostra per 39,99 euro.