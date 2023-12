Occhio agli scontrini della spesa: se vai al supermercato controlla sempre questa cosa | Ti conviene farlo da subito

Quando ci rechiamo a fare la spesa al supermercato dobbiamo controllare lo scontrino per un motivo preciso. Una volta chiarite le idee, sicuramente non dimenticheremo di farlo

Le feste natalizie si stanno avvicinando e fino all’ultimo i negozi sono strapieni per via dei regali da fare ad amici e parenti. Anche quest’anno non si bada al portafoglio, dato che l’obiettivo è regalare un sorriso a chi li riceve.

Avendo una delle migliori cucine dell’area mediterranea, sulle tavole italiane ci saranno tante prelibatezze che faranno leccare i baffi a grandi e piccini. Eppure non tutti avranno questa fortuna.

Purtroppo chi si reca a fare la spesa ogni giorno può confermare che i prezzi sono aumentati a dismisura. Per questo motivo le famiglie hanno iniziato a razionalizzare i consumi cercando di risparmiare su ciò che non si ritiene essenziale.

In che modo si può correre ai ripari? Un saggio consiglio, se preso in considerazione, può aiutare nell’impresa del risparmio. Basta solo avere le idee chiare sui prezzi di ieri con quelli di oggi attraverso un semplice confronto.

Un palese aumento dei prezzi con un confronto fra scontrini

Negli ultimi mesi gli italiani hanno ricevuto (e continuano tuttora a ricevere) delle bollette di luce e gas sempre più salate. Stesso discorso si può fare anche per il carburante che ha spinto la maggior parte delle persone a lasciare nel garage l’auto e recarsi al lavoro con i mezzi pubblici.

Anche per i beni alimentari c’è stato il medesimo riscontro. Infatti molti considerano difficile riempire il carrello della spesa perché il rischio di non poter arrivare a fine mese è elevato. Non è una bella situazione e pare che non migliorerà almeno per il momento. A maggior ragione è consigliabile leggere gli scontrini e non buttarli subito nel cestino. Ecco svelato il motivo.

Gli scontrini del supermercato non lasciano dubbi: prezzi esorbitanti

Tenendo conto degli ultimi aggiornamenti, a gennaio, febbraio e marzo gli italiani hanno portato a casa 4 chilogrammi in meno di frutta e verdure rispetto al 2019. In effetti di recente i prezzi dell’ortofrutta sono aumentati dell’8%, ma in realtà negli ultimi 5 anni l’aumento si è aggirato intorno al 21%.

Facendo un calcolo matematico in seguito a un confronto degli scontrini, è evidente che gli italiani tendono ad acquistare questi beni alimentari sempre meno. Possiamo confermarlo per il semplice fatto che da 1,90 euro al chilogrammo dei primi mesi del 2022 si è passati a 2,06 euro al chilo registrati tra i primi mesi del 2023.