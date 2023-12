Carta regalo avanzata, non gettarla assolutamente: se lo fai stai sbagliando di grosso

Carta da regalo avanzata, non devi buttarla nel cestino. Ecco a che cosa ti può ancora servire.

Sicuramente dopo Natale ti troverai in casa un sacco di carta regalo avanzata usata con la quale sono stati impacchettati i vari doni che hai ricevuto. In altri casi è rimasta inutilizzata ma non è più intera. Difatti hai sfruttato i vari rotoli per dare adito alle tue confezioni, tagliandoli a seconda dell’uso che dovevi fare.

E nel compiere questo gesto, per altro molto creativo e divertente, hai lasciato da parte dei pezzi di carta. Se non sono rotti non gettarli. Difatti potrebbero tornarti buoni. Torniamo però a quella carta che hai già usato o che hanno usato altre persone per farti dei bei doni. Se è in buono stato possiamo sempre riutilizzarla per confezionare altri pacchetti.

Se è eccessivamente natalizia la possiamo conservare per il prossimo Natale, altrimenti sfruttare per altre occasioni. Lo stesso possiamo fare con i fiocchi. Se invece è consumata possiamo comunque riutilizzarla ma in altra maniera. Per esempio possiamo crearci dei sacchettini che possono venirci assai utili per riporre collane, orecchini e bracciali nel nostro portagioie.

Carta regalo avanzata, non buttarla, che cosa ci puoi fare

O ancora per mettere in borsetta salviettine umidificate, fazzoletti o assorbenti igienici. Possiamo poi sfruttare la carta da regalo avanzata anche per la nostra casa che è da vedersi come il nostro nido e che deve parlare e sapere di noi. Abbiamo per esempio delle cornici un po’ rovinate ma alle quali teniamo molto? Possiamo donare loro nuova vita proprio con la carta regalo.

Inoltre se ne acquistiamo qualcuna non particolarmente bella ed economica, possiamo renderla speciale sempre in tale maniera. Aggiungiamo una bella foto e possiamo farla diventare, accompagnata da un bel biglietto scritto di nostro pugno, un dolcissimo cadeau per un partner o per mamma e papà.

Fantastica per la tua casa e per dolci regali

Oppure possiamo usare la carta da regalo avanzata per foderare i cassetti della nostra scrivania o di altri mobili, soprattutto quelli della cucina se in stile rustico. Lo stesso lo possiamo fare con quelli presenti nel nostro armadio o comodino. Per ogni cassetto potremo usarne una diversa, al fine di sfruttare tale particolarità per ricordarci che cosa troviamo in ciascuno di essi.

Per esempio in quello foderato con la carta rossa troviamo i calzini, in quello con quella verde le canottiere intime e così via. Inoltre la nostra carta regalo può diventare pure una bella tovaglietta da colazione. Possiamo anche incollarla a dei fogli di cartoncino per renderla più resistente. Dulcis in fundo possiamo stenderla pure sui mobili per far prima a fare le polveri.