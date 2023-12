Termosifoni, la genialata che ti dimezza la bolletta: così avrai calda casa tutto il giorno spendendo pochissimo

Termosifoni, il trucco super geniale per dimezzare la bolletta, avendo però la casa sempre bella calda. Da copiare!

Lo sappiamo, con l’arrivo dell’inverno e del gran freddo, un’altra bella e super pesante mazzata vi ha colpito. Del resto tenere acceso il riscaldamento tutto il giorno il casa non è una passeggiata. Diciamo che non lo è per il vostro portafoglio e conto corrente, sia esso bancario che postale.

In ogni caso se dobbiamo stare per forza di cose nella nostra dimora non possiamo gelare. Certo. possiamo evitare come la peste di tenerlo posizionato su temperature troppo elevate così come tenerlo acceso di notte. Inoltre, chiaramente qualora possibile, e se siamo capaci, chiudiamo i termosifoni in quella stanze o zone della casa che non usiamo.

Inoltre occhio a tenerlo azionato quando usciamo e magari le nostre uscite sono pure belle prolungate. Chiaramente se apriamo per qualche minuto le finestre per cambiare aria, soprattutto in camera da letto, non ha senso lasciarlo acceso. E nella zona notte non teniamolo mai troppo alto, altrimenti poi difficilmente troveremo un ambiente adatto a una sana dormita.

Termosifoni, il trucchetto geniale per avere un bel caldo risparmiando

Piuttosto optiamo per il nostro letto la messa in posa di piumoni, coperte, lenzuola e federe pesanti. Copriamoci di più e mangiamo cibo caldo. Non dimentichiamoci nemmeno di sorseggiare bevande calde e tisane. Oltre a ciò possiamo risparmiare ancora di più in bolletta, tenendo comunque acceso il riscaldamento di giorno.

E per farlo possiamo rivolgerci ai nostri termosifoni. Per prima cosa ricordiamoci che devono essere ben funzionanti e di tanto in tanto controllati. Inoltre come arriva l’autunno provvediamo anche alla loro pulizia e a sfiatarli. Anche quando li spegniamo nella bella stagione non dimentichiamoci di tenerli in ordine. Detto ciò se volete tenerli accesi senza che vi costi troppo il loro utilizzo, seguite questo trucchetto.

Basta solo una piccola aggiunta

Parliamo delle ventole. In poche parole applicandole con cura ai termosifoni otterremo un bel caldino, oltre che omogeneo e ben più rapido in tutta la stanza. Chiaramente sarebbe d’uopo chiedere maggiori informazioni agli esperti del settore che poi provvederanno a montarcele. In questa maniera potremo dormire sonni più tranquilli.

Chiaramente anche in questo caso dobbiamo pensare sia alla pulizia sia alla corretta igienizzazione di questa aggiunta. Non per nulla sulle ventole, esattamente come accade per il classico ventilatore che usiamo in estate, si annida molto sporco, polvere in primis. E qui possono arrivare anche tanti batteri che poi noi rischiamo di respirare. Dunque, come sempre, attenzione!