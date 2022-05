Notte dei Musei, apertura straordinaria agli Uffizi e alla Galleria dell’Accademia di Firenze

Sabato 14 maggio 2022 torna La Notte Europea dei Musei. La Galleria degli Uffizi per l’occasione aprirà di sera al costo simbolico di 1 euro. Gli Uffizi spalancheranno le loro porte ‘by night’ al pubblico per un’apertura straordinaria dalle 19 alle 22. Non c’è obbligo di prenotazione, restano in vigore le gratuità previste dalla normativa per i musei statali. Museo Galleria degli Uffizi, Firenze

Anche la Galleria dell’Accademia di Firenze aderisce a questa importante iniziativa che coinvolge i musei del MiC – Ministero della Cultura, oltre alle più importanti istituzioni in Europa.

In occasione di questo appuntamento con #nottedeimusei, la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà straordinariamente aperta dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso 21.30), al costo simbolico di 1 euro.

Creato nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese, l’evento invita i musei ad aprire le loro porte per accogliere il pubblico di notte, un modo per offrire una nuova prospettiva sulle loro collezioni.

Prospettiva che all’interno del Galleria sarà ancora più intrigante, grazie al nuovo impianto illuminotecnico a Led, di ultimissima generazione, appena terminato in buona parte delle sale, dalla Galleria dei Prigioni al Transetto, dalla sala del Colosso alle sale del Duecento e del primo Trecento.

I visitatori avranno la possibilità di ammirare appieno tutte le opere conservate e di poter osservare particolari che adesso vengono finalmente esaltati. (Dire)

