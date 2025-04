Nota a tutti come l’ALBEROBELLO DI ROMA, è un vero capolavoro | Qui ci sono TRULLI laziali da urlo

Nei pressi del fiume Mignone si trova un paesino unico nel suo genere: il suo fascino gli è valso il nome di Alberobello di Roma.

Tra le colline dell’Etruria si nasconde un piccolo paese incantato. Con un’estensione di 17 mila ettari e una popolazione di circa 1400 abitanti, questo gioiellino laziale vanta alcune delle abitazioni storico-culturali più caratteristiche della zona, facendogli guadagnare il soprannome di Alberobello di Roma.

Quello originale, come ben sappiamo si trova in Puglia, ed è famoso per i trulli, ovvero le tipiche costruzioni in pietra con tetti conici. Negli anni queste ultime hanno attratto milioni di turisti, sia italiani che internazionali. Non a caso il centro storico della città fa parte del Patrimonio mondiale dell’umanità.

Stavolta però vogliamo esplorare un’altra area del territorio italiano che presenta monumenti e luoghi d’interesse memorabili. Stiamo parlando di Tolfa, situato nell’aperta campagna della città metropolitana di Roma. Ma scopriamo il motivo che lo rende così iconico.

Alla scoperta di Tolfa, un tesoro nascosto del Tirreno

Tolfa si distingue per il suo rappresentativo centro storico, composto da decine e decine di vicoletti e piazzette, inclusa quella principale: Piazza Vittorio Veneto, ma anche chiamata Piazza Nuova. Qui si trova sia il Palazzo Comunale che il Monumento dei Caduti.

Se si prosegue per Via Roma si arriva a Piazza Vecchia, la prima piazza rinascimentale, e proseguendo si può ammirare il Palazzo dei Priori, sovrastato dall’immensa Torre dell’orologio. Poco più avanti c’è invece la storica Rocca di Tolfa, nota anche come Castello Frangipane. Caratterizzata da una pianta a semicerchio, si adatta perfettamente alla forma del colle conico dove è situata.

Il paesaggio mozzafiato di Tolfa

Scendendo dal colle che ospita la Rocca risalente al X secolo, si arriva alla Collegiata di S.Egidio e all’oratorio del Crocefisso. Facendo qualche passo in avanti sulla medesima strada si può scorgere invece il Convento dei Cappuccini e la Chiesa della Madonna della Sughera.

In questa zona si trova anche Palazzo Celli, caratterizzato da un’architettura sobria e un cortile interno perfettamente conservato. Degna di nota è anche l’Abbazia di Piantangeli, raggiungibile tramite un semplice percorso di trekking. Una volta raggiunta però si può ammirare la splendida Valle del Mignone.