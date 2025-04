Dal nulla è spuntata fuori una NUOVA ISOLA NEL LAZIO | Gli esperti la considerano una delle più belle al mondo

Un’isola del Lazio è considerata una delle più belle in assoluto. Sarà come tornare ai tempi in cui la natura regnava sovrana.

Il Lazio è una delle regioni più conosciute del mondo intero per via delle sue ricchezze artistico-culturali degne di tutto rispetto. Basta pensare al Colosseo che ogni giorno accoglie migliaia di turisti che provengono da ogni angolo del pianeta per ammirare la sua grandiosità.

Per non parlare della Basilica di San Pietro, il simbolo della cristianità e dell’arte italiana. Al suo interno ci sono molti capolavori famosi, tra cui la Pietà di Michelangelo e il baldacchino di Gian Lorenzo Bernini. Poi all’interno del Museo Vaticani è possibile ammirare la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello, la Galleria delle Carte Geografiche e il Museo Gregoriano Egizio.

Tuttavia la regione ha tanto da offrire anche da un punto di vista paesaggistico. Il lago del Turano incanta con i suoi paesaggi mozzafiato ed è ottimo per poter diventare un’unica cosa con la natura. A seguire c’è la Riserva lago di Posta Fibreno, nota per la presenza di sorgenti sotterranee.

Non ci crederai, ma anche qui avrai modo di trascorrere delle giornate piacevoli su delle vere e proprie isole. Stiamo parlando dell’arcipelago delle Isole Ponziane nel Mar Tirreno, però una in particolare è famosissima per la sua costa e il verde.

Una bellissima isola del Lazio bagnata da acque limpide

Le isole sono collocate al largo delle coste del Golfo di Gaeta. Si dice che siano state abitate fin dalla Preistoria per poi essere conquistate dai Romani. Nel Medioevo appartennero al Ducato di Gaeta e passarono sotto il dominio del Regno di Napoli. Solo nel periodo fascista furono aggregate alla provincia di Latina.

L’arcipelago comprende 6 isole divise in due gruppi: quello di nord-ovest (Isola di Ponza, di Palmarola, di Zannone e di Gavi) e quello di sud-est (Isola di Ventotene e di Santo Stefano). Sono raggiungibili con un traghetto da Formia, Napoli, Pozzuoli e Ischia. Una di queste è frequentatissima nel periodo di un anno, soprattutto in estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⭐ 𝐒𝐞𝐢 𝐝𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐬𝐞. ⭐ (@seiditerracinase)

Un angolo paradisiaco dove la natura regna sovrana

L’isola in questione è quella di Palmarola. Li fu esiliato e morì Papa Silverio, il santo patrono del comune di Ponza. Caratteristiche sono le case-grotta, cioè delle abitazioni scavate nella roccia. Il posto ha un aspetto selvaggio con una vasta fauna, rappresentata al meglio dalla lucertola.

Le acque del mare sono cristalline, per coloro che amano il mare l’isola di Palmarola rappresenta una meta ideale. Entrare in contatto con la natura in questo luogo è possibile, quindi ti consigliamo di spegnere il cellulare e godere ogni istante.