Nordcorea testa sottomarino da attacco nucleare, presente Kim Jong Un

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato il lancio di un "sottomarino tattico da attacco nucleare". Lo hanno riferito i media della Corea del Nord, aggiungendo che il test ha avuto luogo mercoledì e rappresenta "l'inizio di un nuovo capitolo per il rafforzamento della forza navale". L'agenzia ufficiale di stampa centrale coreana (Kcna) ha sottolineato che il sottomarino "rafforzerebbe ulteriormente la deterrenza nucleare dello Stato sia in termini di qualità che di quantità ed è un passo da gigante per la pace e la sicurezza regionale e globale". Il mezzo militare "effettuerà la sua missione di combattimento come uno dei principali mezzi offensivi sottomarini della forza navale" della Corea del Nord, ha aggiunto la Kcna. Armare la marina con armi nucleari era "un compito urgente dei tempi", ha detto Kim durante il suo discorso alla cerimonia, annunciando che il paese prevede di costruire più sottomarini, compreso uno a propulsione nucleare. Il mese scorso, Kim ha denunciato il recente annuncio da parte di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud di regolari esercitazioni militari congiunte. Il leader nordcoreano aveva affermato che la situazione richiede il rafforzamento della forza navale del suo paese. —internazionale/[email protected] (Web Info)

