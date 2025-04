Non manca nulla, ecco la FESTA PIÙ ATTESA al mondo | Si terrà a due passi da Roma in queste date, più di 10.000 turisti

Tra pochi giorni ritorna una delle sagre più attese della Ragione Lazio: tra degustazioni e concorsi il divertimento è assicurato.

Le sagre sono indubbiamente alcune delle feste più attese. Tra specialità regionali, balli di gruppo e giochi vari, ogni paese vanta la propria, anche se la maggior parte ruotano intorno al cibo, con un’attenzione particolare ad un determinato prodotto.

Molti però non sanno che in origine le suddette erano perlopiù manifestazioni di natura religiosa, ragion per cui si celebravano davanti a templi o a chiese. E il tutto si concludeva con l’offerta di cibi agli dei in segno di gratitudine.

Oggi vogliamo rendervi partecipi di una sagra molto speciale e una delle più attese della Regione Lazio. Si tiene ogni anno nel pittoresco comune di Sezze, in provincia di Latina. Stiamo parlando della Sagra del Carciofo.

La Sagra del Carciofo vi aspetta

Il piccolo borgo laziale di Sezze si sta preparando ad ospitare la cinquantatreesima edizione della Sagra del Carciofo. La data di inizio è prevista per domenica 13 aprile e i festeggiamenti proseguiranno fino alla fine del giorno successivo.

Un appuntamento immancabile dove i presenti avranno la possibilità non solo di immergersi nel folklore e nelle tradizioni del posto, ma anche di gustare il famoso carciofo di Sezze. Da qui la sagra ormai nota in tutta la Regione.

Il carciofo di Sezze

Il carciofo è il fiore all’occhiello della produzione agricola locale e la Sagra permette di celebrarlo in tutte le sue forme, oltretutto accompagnato da altri prodotti tipici come i pani e i vini del territorio. Ma cosa rende questo carciofo così speciale e ricercato? Attualmente esistono decine di varietà differenti, ma l’ortaggio che viene prodotto a Sezze è caratterizzato da una forma tondeggiante e da una consistenza tenera, oltre ad essere privo di spine.

Si differenzia dagli altri carciofi anche per la presenza delle venature violacee che lo fanno risalare ancora di più. Si ricorda inoltre che il carciofo vanta molte proprietà nutrizionali. Non solo è ricco di fibre, calcio e potassio, ma ha anche poche calorie. Un alimento dunque perfetto da integrare nel proprio regime alimentare. La cittadina di Sezze vi aspetta dunque numerosi alla Sagra!