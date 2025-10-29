Non accendere i caloriferi, quest’anno Lidl ti regala la casa calda a soli 79€ per tutto l’inverno | La promozione scade a breve

Addio bollette salate a fine mese! Ci pensa la Lidl a garantire un inverno avvolto nel manto del caldo a un prezzo super conveniente.

Tutti sono concordi nel dire che italiani hanno la fortuna di avere l’imbarazzo della scelta quando si tratta di andare a fare la spesa. Nonostante viviamo in un periodo storico delicato da un punto di vista economico, c’è sempre la possibilità di riempire fino all’orlo il carrello portando a casa prodotti alimentari di qualità.

Questo è possibile anche per chi non riesce ad arrivare dignitosamente a fine mese. Chi ha un Isee con il valore economico basso ha diritto alla Carta dedicata a te, ovvero un bonus che permette di spendere 500 euro per prodotti alimentari. Il Comune di residenza ci penserà a realizzare un elenco con i nomi di chi deve averlo, dunque non occorrerà presentare alcun documento.

Per quanto riguarda gli altri, hanno la possibilità di approfittare delle offerte che nell’arco di un anno si alternano lasciando sempre a bocca aperta. Non a caso gli scaffali sono sempre semivuoti a fine giornata, chiaro segno che c’è sempre un riscontro positivo.

A tal proposito non si può non menzionare la Lidl, una catena europea di supermercati di origine tedesca che opera nel settore del discount. Ad oggi ci sono circa 12.000 supermercati sparsi nel mondo e nel 2022 ha fatturato più di 114 miliardi di euro! Il merito è delle trovate uniche proposte al pubblico. Una di queste è ottima per l’arrivo dell’inverno.

Lidl fa il colpaccio, ecco una strepitosa offerta

Stiamo parlando di un elettrodomestico utilissimo nel periodo invernale. Questo significa che c’è una valida alternativa all’utilizzo di termosifoni e stufe. La differenza sta nel fatto che il risparmio è assicurato, dal momento che non arriveranno bollette salate a fine mese. È un elettrodomestico che sarà in vendita dal 23 ottobre, dunque hai tempo per capire quando andare ad acquistarlo.

Tuttavia devi subito approfittare dell’offerta perché i pezzi sono limitati. Non è di grandi dimensioni, dunque può essere facilmente spostato da una stanza all’altra. Esselunga, per esempio, ha messo a meno di 30 euro una buona trapunta matrimoniale. Adesso ci pensa la Lidl a rendere l’inverno ancora più caloroso.

Un elettrodomestico ottimo per affrontare l’inverno

Stiamo parlando del termoventilatore senza pale con led al prezzo di 79 euro! “2000 W, con telecomando, con luce ed atmosfera led in 5 e diversi colori, cambio colore e funzione di oscillazioni a quattro livelli, 20 livelli di velocità, funzione timer e gamma di temperature da 5 a 35°C”.

Ci sono 3 anni di garanzia per questo prodotto fantastico. Sarà una goduria per chi non tollera assolutamente il freddo. Semplice, confortevole e adatto per qualsiasi istanza! Sarà un acquisto di cui non ti pentirai.