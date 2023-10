No a pignoramento su conto corrente se debito è sotto mille euro

(Adnkronos) –

Non ci sarà il pignoramento se il debito è sotto i mille euro. Lo prevede una nuova bozza della Manovra, che circola in queste ore. "Per esigenze di massima tutela del debitore se l'importo complessivo per cui si procede è inferiore complessivamente a mille euro", si legge nella bozza, non verrà applicata la norma che prevede che l'agente di riscossione rediga e notifichi telematicamente al terzo, senza indugio, l'ordine di pagamento, anche se l'accesso diretto ai conti ha consentito di individuare crediti del debitore nella disponibilità di uno o più operatori finanziari. "Se confermata nella versione definitiva, questa norma dovrà essere oggetto di un approfondimento perché siamo contro la pressione fiscale ma anche contro l'oppressione fiscale" dice, parlando con l'Adnkronos, il vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia Giorgio Mulè, a proposito della norma contenuta nella bozza della manovra che prevede l'accesso diretto ai conti per il fisco e il pignoramento telematico per chi ha debiti. "Se dunque questa norma va in una direzione non garantista e che non garantisce il contribuente, andrà rivista", sentenzia il parlamentare azzurro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

