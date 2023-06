New York, a rischio pizzerie con forni a legna: “Inquinano troppo”

(Adnkronos) – Giro di vite alle pizzerie di New York: ridurre le emissioni di carbonio fino al 75% secondo una proposta di legge comunale che prende di mira i forni a carbone e a legna, come ha appreso il Post. Il Dipartimento per la Protezione ambientale della Grande Mela ha elaborato nuove regole che ordinerebbero ai ristoranti che utilizzano questo metodo di cottura vecchio di decenni di ridurre le emissioni di carbonio fino al 75%. "Tutti i newyorkesi meritano di respirare un'aria sana e le stufe a legna e a carbone sono tra i maggiori responsabili di inquinanti nocivi nei quartieri con una scarsa qualità dell'aria", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento Ted Timbers in un comunicato. La norma potrebbe obbligare le pizzerie con forni di questo tipo installati prima del maggio 2016 ad acquistare costosi dispositivi per il controllo delle emissioni. Il proprietario di un locale di Brooklyn ha dichiarato di aver già investito 20.000 dollari in un sistema di filtraggio dell'aria in previsione del nuovo obbligo. Un funzionario della città ha dichiarato che l'impatto sarà inferiore a 100 ristoranti in totale.

