Milano, via Volturno diventa via Silvio Berlusconi – Video

(Adnkronos) – Via Volturno a Milano si è svegliata stamattina via Silvio Berlusconi. A compiere il 'blitz' è stato lo stesso Cavaliere, immortalato con completo blu e secchiello di colla ancora in mano, nel murales 'Self-Made Man' dello street artist AleXsandro Palombo. L'omaggio, a due mesi dalla morte dell'ex premier, nella strada del quartiere Isola, davanti al civico 34, a pochi metri dallo stabile dove Berlusconi è cresciuto insieme a mamma Rosa, al padre Luigi e ai fratelli Maria Antonietta e Paolo. "La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere. Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è cresciuto, è diventata via Silvio Berlusconi. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti", ha dichiarato AleXsandro Palombo. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata