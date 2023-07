Nato, le priorità di Zelensky: armi, ingresso nell’Alleanza e garanzie sicurezza

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva a discutere con i leader della Nato nella seconda giornata del summit di Vilnius con l'intenzione di essere "sulla stessa lunghezza d'onda" con tutti i "partner" della Nato. Lo dice lo stesso Zelensky, prima di entrare alla Litexpo, il complesso fieristico alla periferia della capitale lituana dove si riunisce il summit, usando toni diversi rispetto al tweet di ieri pomeriggio. "In agenda oggi – dice Zelensky – abbiamo tre questioni prioritarie. La prima sono i pacchetti di armi, nuovi pacchetti di armi per sostenere il nostro esercito sul campo di battaglia. La seconda è l'invito nella Nato e noi vogliamo essere sulla stessa lunghezza d'onda con tutti". "Oggi quello che sentiamo e capiamo è che avremo questo invito, quando le misure di sicurezza lo permetteranno: voglio discutere con i nostri partner di tutte queste cose. La terza cosa di cui si parlerà oggi e per le quali intendo battermi sono le garanzie di sicurezza sulla strada verso la Nato", conclude prima di entrare nella sala, senza prendere domande dai cronisti. —internazionale/[email protected] (Web Info)

