Natale di Roma, torna la festa: tante le iniziative per celebrare la ricorrenza

La Capitale d’Italia, Roma, compie 2776 anni e a organizzare i festeggiamenti in onore della Città Eterna sarà il Gruppo Storico Romano. Le giornate di festa saranno quattro e si svilupperanno tra il 20 e il 23 aprile con un programma ricco e variegato. Dalle attività didattiche e culturali a quelle sportive e di intrattenimento.

Il Natale di Roma

La tradizione vuole che Roma venne fondata da Romolo il 21 aprile 735 a.C. e, per celebrare questo importante anniversario, andrà in scena la XXIII edizione del Natale di Roma. La manifestazione è integralmente gratuita per cittadini romani e turisti – attesi in diverse migliaia – e per onorare la storia della Capitale ci saranno 16 nazioni, 80 associazioni e 2500 rievocatori che accompagneranno i visitatori indietro nel tempo.

Tutta la storia dell’Antica Roma sarà concentrata in quattro giornate attraverso le quali si potranno ripercorrere i fasti dell’Impero. Gladiatori, legionari, costumi, piazze, vestali e quant’altro si potrà riassaporare dal 20 al 23 aprile.

La vigilia all’Ara Pacis

I festeggiamenti veri e propri saranno preceduti nella giornata di mercoledì 19 aprile all’Ara Pacis dove, a partire dalle 17, un convegno dal titolo “Roma Regina Aquarum – L’acqua come espressione di civiltà: le perdite oggi come ieri” decanterà le glorie degli storici acquedotti romani ma metterà anche in luce quegli che sono stati gli sviluppi tecnologici del sistema acquedottistico. L’incontro è patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri di Roma e a moderare sarà Giancarlo Carlone del Gruppo Storico Romano.

Gli appuntamenti del 20 e 21 aprile

In medias res si entrerà attivamente a partire da giovedì 20 aprile. Alle 19:30, infatti, a Campo Marzio andrà in scena il “rinnovo del fuoco sacro” mentre, subito dopo, a piazza della Rotonda si assisterà alla cerimonia “Benedictio Urbi“. A concludere la serata, invece, ci sarà un concerto di un quartetto d’archi affiancato da giochi di luci e proiezioni di video sulle Memorie di Adriano.

Venerdì 21 tante le iniziative e le manifestazioni, anche rievocative, alle quali si potrà partecipare. Dalle 10 alle 18 i visitatori potranno beneficiare di una mostra fotografica che racconta le edizioni precedenti del Natale di Roma, organizzata dall’associazione “fotografiamo”. Al Circo Massimo, diversamente, si rievocherà la festa della Palilia e dalle 10 alle 14 verranno impiantati accampamenti che andranno dall’epoca repubblicana al tardo impero.

In calendario anche un incontro con autori di romanzi e saggi a tema Antica Roma: Emma Pomilio, Flavio Russo e Andrea Frediani dalle 11 alle 14. La giornata terminerà, in seguito al “rito ai numi romani” e la “rievocazione del solco“, con un concerto della banda musicale dell’Esercito Italiano dalle 19:30 alle 20:30.

Gli appuntamenti del 22 e 23 aprile

Le ultime due giornate vedranno al centro attività didattiche, danze antiche, combattimenti e cerimonie. Sabato 22 è in programma anche un gioco romano con la palla, l’Harpastum, progenitore dell’odierno calcio, mentre dalle 19 alle 21 si potrà assistere ad uno spettacolo canoro dal titolo “Lavinia al Circo Massimo“.

Domenica 23 si concluderà il Natale di Roma e la giornata comincerà con la cerimonia d’apertura “Commissio Feriarum“. Il corteo storico, che annovera 2500 rievocatori, percorrerà anche via dei Fori Imperiali e suonerà inoltre la Banda Musicale di Roma Capitale. La manifestazione ha il patrocinio di diversi enti tra cui il ministero della Cultura.

