Natale 2024: oltre 11 milioni di italiani in viaggio, 1 milione i romani

“Tra Natale e Capodanno, 11,5 milioni di italiani si metteranno in viaggio per trascorrere le feste fuori casa“, emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè. Città, montagna e campagna si confermano tra le mete più gettonate. Rispetto allo scorso anno, caratterizzato da una maggiore pressione inflattiva, si registra un incremento nelle partenze. La spesa media per persona sarà di 674 euro, il 12% in più rispetto al 2023, mentre la durata media del soggiorno sarà di sei giorni.

“Il 23% dei vacanzieri trascorrerà al massimo tre giorni fuori casa, il 49% tra quattro e sette giorni, il 21% tra otto e quindici giorni, e il restante 7% resterà via per un periodo ancora più lungo“, si legge nell’analisi.

La scelta di alloggio preferita ricade sulle seconde case e sulle abitazioni di parenti e amici (44%). Chi non dispone di una soluzione gratuita opterà invece per hotel, bed and breakfast e agriturismi. “Le strutture agrituristiche stanno potenziando i servizi per sportivi, amanti della cultura e appassionati di enogastronomia“, sottolinea Coldiretti. Non mancano corsi di cucina per preparare i piatti tradizionali delle festività, esperienze wellness, e attività legate ai cammini.

Il buon cibo al centro della vacanza

Fenomeni come enoturismo, birraturismo e oleoturismo stanno attirando sempre più persone, confermando che “il cibo rappresenta il motore principale della vacanza“, coprendo oltre un terzo della spesa complessiva.

La maggioranza degli italiani rimarrà in Italia, con uno su cinque che sceglierà una destinazione nella propria regione. “Anche il turismo estero mostra segni di ripresa, nonostante le tensioni internazionali“, osserva l’indagine. A Roma e nel Lazio, oltre un milione di residenti prevede di partire, scegliendo città d’arte, montagna e campagna come mete principali.

David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio, invita a sostenere i mercatini locali: “Scegliete prodotti Made in Lazio per supportare le eccellenze del nostro territorio“.