Natale 2024: ecco il piano trasporti per Roma

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, Roma si presenta alle festività natalizie con un piano trasporti su misura. Tra potenziamenti del trasporto pubblico, linee gratuite e agevolazioni per il car sharing, la Capitale punta a offrire soluzioni efficaci per residenti e turisti, in vista anche dell’apertura della Porta Santa che segnerà l’inizio del Giubileo 2025. Tutte le novità per muoversi in città.

E con le festività natalizie, Roma si trasforma: le vie dello shopping si animano, le piazze si illuminano e il flusso di visitatori cresce, complici i tanti eventi che la Capitale offre. L’assessore alla mobilità Eugenio Patané ha presentato il piano trasporti natalizio 2024, valido fino al 6 gennaio 2025. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti e incentivare l’uso del trasporto pubblico, riducendo il traffico e migliorando la qualità della vita urbana.

ZTL estese per un centro storico a misura di pedone

Tra le prime misure, l’estensione degli orari delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) nel Centro Storico e nel Tridente (A1), attive dalle 6:30 alle 20:00 tutti i giorni, salvo il 25 dicembre, quando saranno disattivate, questa scelta mira a limitare l’afflusso di auto private e rendere le vie più vivibili, favorendo spostamenti a piedi o con i mezzi pubblici.

Trasporto gratuito con le linee Free1, Free2 e 100

Per chi lascia l’auto nei parcheggi a tariffa agevolata di Termini, Ostiense o Villa Borghese, saranno disponibili tre linee gratuite:

Free1 (Termini – Largo Chigi)

(Termini – Largo Chigi) Free2 (Ostiense FS – Largo Chigi)

(Ostiense FS – Largo Chigi) Linea 100 (Porta Pinciana – Largo Chigi)

Queste linee, attive per tutto il periodo delle festività, collegano i principali nodi di parcheggio al centro città, offrendo un’alternativa comoda e sostenibile.

Potenziamento del trasporto pubblico

Nei weekend e nei giorni festivi, sarà rafforzato il servizio di bus e metropolitane, tra le linee di superficie potenziate, figurano la 70, la 85, la 170 e la 492, particolarmente utili per chi si sposta tra le principali attrazioni turistiche.

Sottoterra, la metro A vedrà fino a 48 corse aggiuntive nei giorni festivi, mentre la metro C sarà potenziata con un treno in più nei fine settimana.

Un investimento importante, che mira a garantire maggiore frequenza ai treni e minore stress per chi sceglie il trasporto pubblico.

Agevolazioni per il car sharing

Anche chi opta per il car sharing potrà usufruire di interessanti promozioni: tra il 7 dicembre e il 6 gennaio, sarà attivo un bonus di 50 euro per i nuovi clienti e sconti del 40% per gli abbonati già registrati, questo è un incentivo che mira a rendere questa modalità di trasporto ancora più attraente e competitiva rispetto all’auto privata.

Focus sugli eventi giubilari: il 24 dicembre

La vigilia di Natale, giornata di apertura della Porta Santa da parte del Papa, sarà un momento cruciale per la città. Queste le principali misure previste:

Metropolitane: servizio attivo fino alle 23:30.

servizio attivo fino alle 23:30. Bus: alcune linee strategiche, come la 40 e la 64, saranno attive fino alle 23:30.

alcune linee strategiche, come la 40 e la 64, saranno attive fino alle 23:30. Ferrovie: Roma-Lido e Termini-Centocelle attive fino alle 21:00 con bus sostitutivi.

Il piano tiene conto delle esigenze dei numerosi pellegrini e turisti attesi per l’inizio del Giubileo 2025, bilanciando sicurezza e accessibilità.

Gli orari speciali del 25 dicembre e Capodanno

A Natale, il servizio sarà limitato alle fasce orarie 8:30-13:00 e 16:30-21:00 per bus e metropolitane, mentre il 31 dicembre la metro rimarrà operativa fino alle 2:30 per permettere ai cittadini di festeggiare e tornare casa con il trasporto pubblico.

Una mobilità più sostenibile per una città più vivibile

Il piano trasporti di Natale 2024 rappresenta un impegno concreto per rendere Roma più accogliente e accessibile durante le festività, la combinazione di misure mirate, come le linee gratuite, il potenziamento dei mezzi pubblici e gli sconti per il car sharing, punta a ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria.

Queste iniziative dovrebbero semplificare gli spostamenti e promuovere una mobilità più sostenibile, in linea con le sfide ambientali del nostro tempo. Romait con Odissea Quotidiana seguirà da vicino gli sviluppi di questo e di altri progetti, e per conoscere gli aggiornamenti sul trasporto pubblico della città, visitate il nostro blog. Troverete notizie, approfondimenti e il calendario aggiornato delle chiusure.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana