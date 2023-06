Narcotizzò e violentò sei ragazze, pena ridotta a 9 anni in appello

(Adnkronos) – E' stata ridotta in appello a 9 anni di reclusione la condanna di Antonio Di Fazio, il manager imputato per sei episodi di violenza sessuale con utilizzo di benzodiazepine. Il pg di Milano Laura Gay aveva chiesto 12 anni per Di Fazio, che l’anno scorso in primo grado era stato condannato a 15 anni e 6 mesi. L'imprenditore farmaceutico secondo quanto emerso durante il processo di primo grado, avrebbe sequestrato per "giorni" o addirittura "settimane" alcune vittime da lui narcotizzate e abusate. Non solo. Nel cellulare e nei computer di Di Fazio, ribattezzato "un moderno Barbablù" era stata trovata una galleria con 54 immagini che la gip Chiara Valori aveva definito "sconvolgente" e che immortalava altre giovani donne seminude e probabilmente prive di sensi, fotografate per documentare quello che gli inquirenti avevano definito "il trofeo conquistato". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

