Napoli, trovato cadavere in centro sportivo abbandonato di Caivano

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un centro sportivo abbandonato a Caivano, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano e il pm della Procura di Napoli Nord che coordina le indagini. —[email protected] (Web Info)

