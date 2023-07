Napoli-Spal 1-1, gol di Anguissa evita sconfitta

(Adnkronos) – Si chiude in parità 1-1 l'amichevole tra il Napoli di Garcia e la Spal di Di Carlo, formazione che milita nel campionato di Serie C, sul campo di Carciato. Estensi in vantaggio al 17' della ripresa con Puletto che sorprende Meret sugli sviluppi di un calcio di punizione da centrocampo. Il pari degli azzurri arriva al 28' con Anguissa che sfrutta un assist di Zielinski. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata