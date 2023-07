Muse posticipano concerto 18 luglio a Roma per caldo record: nuovi orari e scaletta

(Adnkronos) –

Muse in concerto oggi, martedì 18 luglio, allo Stadio Olimpico di Roma. La band, via social, ha comunicato i nuovi orari del live, posticipato per il caldo record. "Un Saluto ai nostri fan che parteciperanno allo spettacolo di Roma martedì 18 luglio allo Stadio Olimpico – si legge nel post – A causa del caldo senza precedenti previsto, abbiamo posticipato l’orario di apertura porte e l'orario delle esibizioni il più tardi possibile. Inoltre, saranno adottate misure supplementari all'interno e all'esterno dello stadio per proteggere i nostri fan. Vi raccomandiamo di arrivare non prima dell'apertura delle porte, di indossare una protezione solare adeguata (cappelli, creme solari, ecc.) e di rimanere sempre idratati. Vi preghiamo di prendervi cura gli uni degli altri e se siete preoccupati per il vostro benessere o per quello di qualcun altro, recatevi immediatamente in una delle postazioni mediche". Apertura Prato ore 17.00 Apertura tribune ore 18.00 One OK Rock 19.15 Royal Blood 20.15 Muse 21.45 Nelle ultime settimane i Muse sono impegnati con le tappe internazionali del loro Will of the People World Tour, con il quale promuovono l’omonimo album pubblicato nel 2022. Quanto alla scaletta, la band guidata da Matt Bellany non l'ha resa nota ma potrebbe essere non troppo diversa da quella proposta a Berna: Will of the People; Interlude; Hysteria; Psycho; Bliss; Resistance; Won’t Stand Down; Compliance; Thought Contagion; Verona; Time Is Running Out; The 2nd Law: Isolated System; Undisclosed Desires; You Make Me Feel Like It’s Halloween; Madness; We Are Fucking Fucked; The Dark Side; Supermassive Black Hole; Plug In Baby; Behod, the Glove; Uprising; Prelude; Starlight; Simulation Theory Theme; Kill or Be Killed; Knights of Cydonia. —[email protected] (Web Info)

