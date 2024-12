Multa dicembre, se hai portato qui la tua auto ti verrà NOTIFICATA entro due giorni | I cittadini sono incavolati neri, non ne sapevano nulla

Ti capita spesso di ricevere multe per la tua auto? Fai molta attenzione, se sei passato di qui il rischio è proprio grosso

Possedere un’automobile è una comodità irrinunciabile per molti, ma il suo mantenimento comporta spese significative che vanno ben oltre il costo di acquisto iniziale. Il carburante è tra le voci di spesa principali e, con l’oscillazione dei prezzi, rappresenta una sfida per i bilanci familiari.

A questo si aggiungono le spese obbligatorie come l’assicurazione, che varia in base alla tipologia di copertura scelta. Oltre alla responsabilità civile obbligatoria, si possono aggiungere garanzie opzionali come la copertura per furto, incendio o danni propri, facendo lievitare i costi.

Non meno importante è la tassa di circolazione, comunemente chiamata bollo auto, che va corrisposta annualmente e il cui importo dipende dalla potenza e dalla classe ambientale del veicolo.

A queste spese si somma l’obbligo di effettuare la revisione periodica del mezzo, necessaria per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative sulle emissioni inquinanti. La revisione deve essere eseguita ogni due anni per le auto con più di quattro anni di vita, e il suo costo può variare.

I numerosi costi dovuto all’automobile

Un altro capitolo importante è rappresentato dalla manutenzione, che può essere ordinaria o straordinaria. La sostituzione delle gomme, che deve avvenire almeno due volte l’anno per rispettare l’obbligo di montare pneumatici estivi e invernali, è una spesa ricorrente.

Anche il cambio olio e filtro, fondamentale per il buon funzionamento del motore, richiede interventi periodici. Quando si presentano problemi meccanici o danni dovuti a incidenti, i costi possono aumentare vertiginosamente.

Molti automobilisti si rivolgono a officine di fiducia nella speranza di risparmiare, cercando il miglior compromesso tra qualità del lavoro e prezzo.

Tuttavia, la ricerca del risparmio può rivelarsi rischiosa, come dimostra un recente caso ad Alessandria. Secondo quanto riportato da radiogold.it, la polizia stradale ha scoperto un’officina abusiva nella zona di Casale Monferrato. L’attività, che operava da anni senza alcuna autorizzazione, è risultata completamente priva di requisiti legali e strutturali. Il titolare è stato sanzionato pesantemente, mentre le indagini sono in corso per accertare il coinvolgimento di eventuali altre persone.

Ciò che rende la vicenda particolarmente grave è il potenziale rischio per i clienti, che affidavano i propri veicoli a questa officina inconsapevoli della sua illegalità. Un intervento mal eseguito su freni, sospensioni o altri componenti essenziali può mettere in pericolo non solo il conducente, ma anche gli altri utenti della strada. Questo caso sottolinea l’importanza di rivolgersi esclusivamente a professionisti autorizzati e certificati per la manutenzione dell’auto.