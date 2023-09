Mughini al Grande Fratello 2023. Lunedì 11 settembre entra nella casa

E allora l’edizione del Grande Fratello Vip 2023 che partirà lunedì prossimo 11 Settembre, vedrà tra i concorrenti proprio il giornalista e scrittore Giampiero Mughini. Dopo la partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Mughini ci ha preso gusto a partecipare come concorrente a un talent show, nel caso di Ballando, e ora addirittura a un reality come il Grande Fratello. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Giampiero Mughini, Veera Kinnunen

Sono piaciute e non poco le sue disfide dialettiche con Selvaggia Lucarelli nel programma di Milly Carlucci e incuriosisce parecchio i fan della trasmissione il modo in cui Mughini si relazionerà con gli altri concorrenti. Che tipo di atteggiamento avrà? Alberto Matano, Giampiero Mughini

Certo non è un simpatico Mughini, anzi anni fa si vantava di aver ricevuto un premio che qualcuno gli aveva conferito per la sua antipatia e non è facile trovare un pertugio per entrare in confidenza con lui. Memorabile una puntata di Robinson, una trasmissione andata in onda nel 2012 e condotta da Luisella Costamagna con la partecipazione del comico Antonio Cornacchione.

In quella puntata l’ospite era Mughini. Ad un certo punto entra Cornacchione con il compito di prenderlo in giro e così comincia a fare battute contando sul sorriso complice del giornalista che però rimane immobile e per giunta con il muso di uno che non si diverte per nulla. Cornacchione suda freddo e prova a tirare fuori tutto il suo repertorio per tentare di strappare una smorfia compiaciuta all’impassibile Mughini, ma niente da fare. Il grugno rimane tirato e Cornacchione si ritira dopo aver fatto una pessima figura. Giampiero e Michela Mughini

Mughini è sposato con Michela Pandolfi

Michela Pandolfi è la sua compagna di una vita e tre anni fa, esattamente l’11 settembre 2020, si sono sposati a Milano, in una cerimonia officiata dal sindaco Beppe Sala. Hanno 2 cani che adorano e vivono a Roma in zona Monteverde. Mughini è nato a Catania il 16 aprile 1941 e indossa splendidamente i suoi anni. Anzi, gli ultimi anni lo hanno visto, professionalmente, più impegnato che mai, rispetto ai suoi lavori letterari e alle partecipazioni televisive come opinionista.

Gli altri concorrenti del Grande Fratello 2023/2024

I concorrenti ufficiali, annunciati dal Grande Fratello stesso, sono Alex Schwazer, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Letizia Petris. Confermato il conduttore, Alfonso Signorini e al suo fianco come opinionista, Cesara Bonamici. Si parte lunedì 11 settembre e state pure sicuri che a varcare la porta rossa del reality ci sarà anche Giampiero Mughini.

