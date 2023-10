Mps, Cassazione: assoluzioni definitive, anche Mussari e Vigni

(Adnkronos) – Diventano definitive le assoluzioni per tutti gli imputati del processo Mps: i supremi giudici della Quinta sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale di Milano contro la sentenza di Appello pronunciata nel maggio 2022 che aveva assolto tra gli altri l’allora presidente di Mps Giuseppe Mussari e l'allora direttore generale Antonio Vigni. Le accuse riguardavano presunte irregolarità nelle operazioni Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, effettuate per coprire le perdite provocate dall'acquisto di Antonveneta. Accuse oggi cadute con la sentenza dei supremi giudici che hanno confermato l’assoluzione anche per le società del gruppo Deutsche Bank e Nomura, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale Francesca Loy. In primo grado Mussari era stato condannato a 7 anni e mezzo mentre Vigni a 7 anni e 3 mesi, sentenza poi ribaltata in Appello. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata