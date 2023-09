MotoGp Misano 2023, Bezzecchi record nelle prove libere

(Adnkronos) – Marco Bezzecchi oggi è il più veloce nelle prima giornata di prove libere del Gp di San Marino a Misano. Il pilota del team Mooney VR46, in sella alla Ducati, firma il nuovo record della pista in 1'30"846, precedendo gli spagnoli Maverick Vinales (1'30"972) su Aprilia e Dani Pedrosa (1'31"101) su Ktm e Jorge Martin (1'31"177) su Ducati. Quinto tempo per il compagno di scuderia di Bezzecchi, Luca Marini (1'31"187) e che si lascia alle spalle lo spagnolo Marc Marquez (1'31"217) con la migliore delle Honda e Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'31"221) che nonostante gli acciacchi chiude al settimo posto con la Ducati ufficiale. Il record di Bezzecchi arriva nella giornata aperta dal poker Ducati nella sessione mattutina. Michele Pirro è il più veloce in 1'31"909 (il collaudatore Ducati è presente a Misano come wild card) davanti a Marini (1'32"024), a Jorge Martin (1'32"066) e a Bezzecchi (1'32"090). Bagnaia, tornato in pista dopo l'incidente di Barcellona, chiude al 20° posto a poco meno di 7 decimi da Pirro nel rodaggio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata