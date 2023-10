MotoGp Giappone 2023, Martin vince gara sprint e Bagnaia terzo

(Adnkronos) –

Jorge Martin vince la sprint MotoGp del Gp del Giappone 2023, oggi 30 settembre 2023 sul tracciato di Motegi. Lo spagnolo, autore della pole position con la Pramac Racing, si impone nella gara di 12 giri chiudendo in 21'00''734 davanti alla Ktm del sudafricano Brad Binder e alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, campione del mondo e leader del Mondiale. Quarto posto per l'australiano Jack Miller (Ktm), seguito dal francese Johann Zarco (Pramac), da Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e dallo spagnolo Marc Marrquez (Honda).

Martin conquista la seconda pole position dell'anno, dopo quella ottenuta a Misano, girando in 1'43''198, nuovo record della pista di Motegi. Secondo tempo per la Ducati di Bagnaia e terza posizione per la Ktm di Miller che chiude la prima fila. Alle loro spalle la Ducati privata di Bezzecchi, la Ktm di Binder e la Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio, sesto in griglia davanti alla Honda di Marquez.

Nella classe Moto2, pole position per il thailandese Somkiat Chantra (1'49''898), che precede il giapponese Ai Ogura (1'50''018), il britannico Jake Dixon (1'50''058) e lo spagnolo Pedro Acosta (1'50''131). Nella Moto3, pole dello spagnolo Jaume Masia (1'56''331) con la Honda, davanti alla Ktm del turco Deniz Oncu (1'56''539) e alla Honda di Marco Bertelle (1'56''651), seguito dalla Ktm di Stefano Nepa (1'56''695). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

