MotoGp Barcellona, subito incidente: paura per Bagnaia

Incidente alla prima curva del Gp di Catalogna classe MotoGp, con bandiera rossa e stop alla gara. Paura per Pecco Bagnaia, scattato dalla pole position e caduto alla curva 2 con la Ducati. Mentre era a terra, il campione del mondo è stato colpito ad una gamba dalla Ktm del sudafricano Brad Binder. Il pilota iridato, che non ha perso conoscenza, è stato portato in ambulanza al centro medico per controlli. Altri 5 piloti sono rimasti coinvolti alla prima curva nell'incidente subito dopo la partenza della gara: Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi. Tutti i piloti, fa sapere la direzione di corsa, sono coscienti. Bastianini è stato condotto al centro medico per controlli. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta che ha portato alla penalizzazione di Bastianini con un 'long lap': il pilota, scivolando con la sua Ducati, avrebbe innescato la carambola.

