Mostra Cinematografica Cinese in Italia: la rassegna a Villa Lazzaroni

Non si parlerà solo di cinema, giovedì 27 giugno 2024. Quella che si preannuncia una piacevole serata con un parterre di tutto rispetto, aprirà i battenti alle ore 20:30, all’interno dello splendido parco di Villa Lazzaroni, in Via Appia Nuova 520. Un evento, al quale, oltre ai tanti appassionati della cinematografia cinese, in continua crescita, parteciperanno rappresentanti che vanno dal mondo dello spettacolo, a quello della televisione, senza tralasciare cinema, cultura, scienza e istituzioni.

Un evento di prestigio

A dare forma all’importante appuntamento, patrocinato dall’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, in collaborazione con Ischia International Film & Art Festival, e la Italian Television Group, è la Guang Hua Cultures et Media, il più grande gruppo editoriale dei media in lingua cinese presente in Europa. Società che quest’anno, ha appena festeggiato i suoi 41 anni dalla fondazione.

Un tour cinematografico itinerante

L’attuale edizione ha una veste del tutto inedita, in quanto si snoderà lungo la Penisola, toccando le più importanti città italiane, e si concluderà nel mese di dicembre 2024. Le pellicole proposte al pubblico, sono molto variegate, con trame appassionanti e immagini mozzafiato, scelte tra quelle che hanno riscosso un maggior successo di pubblico e critica in Cina.

Scambio culturale attraverso il Cinema

“Favorire lo scambio e l’amicizia tra culture diverse, tramite il linguaggio universale del cinema, è il principale scopo che si prefigge la Mostra Cinematografica Cinese in Italia – spiega Fang Manquin, direttrice della filiale Guang Hua Cultura & Media Italia. Nella Repubblica Popolare Cinese, l’industria cinematografica è in continua crescita, basti pensare che solo nel 2022, si è raggiunto un incasso record di oltre 7,5 miliardi di dollari, e sta vivendo una crescita esponenziale di pubblico e numero di sale”.

Riconoscimenti e premi

Durante la serata di gala, verranno consegnati alcuni riconoscimenti a personalità che si sono distinte nell’abbattere con la propria attività quelle esili ma solide barriere ideologiche, che ancora oggi insidiano il genere umano.

Tra i premiati: Alessandro Maria Muller, Co-Founder & CEO di PROMU; Roberto Onofri, autore, conduttore televisivo e ideatore su Rai Due dell’Oscar dei Porti, premio delle eccellenze del mare; Vera Dragone, cantante, attrice cinematografica, televisiva e teatrale; Gaetano Cipriani, medico chirurgo e noto otorinolaringoiatra, docente al master internazionale di medicina estetica all’Università di Camerino/Torino; Massimo Ciccozzi, ordinario alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Campus Biomedico di Roma, uno dei massimi esperti mondiali nel contrasto della pandemia da SARS-CoV-2; Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo e personaggio televisivo; Carmen Russo, ballerina, showgirl e attrice cinematografica; Riccardo Sbordoni, Assessore alla Cultura del Municipio VII di Roma Capitale. Il compito di condurre la serata è stato anche quest’anno affidato alla coreografa e direttrice artistica Daisy Ciotti.

La Mostra Cinematografica Cinese in Italia rappresenta non solo un’occasione per celebrare il cinema cinese, ma anche un momento di incontro e scambio culturale tra Italia e Cina. Grazie alla varietà di pellicole e alla partecipazione di figure di rilievo del mondo dello spettacolo, della cultura e della scienza, la rassegna cinematografica a Villa Lazzaroni si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema e per chi desidera approfondire la conoscenza della cultura cinese attraverso la settima arte.