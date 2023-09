Morto Steve Harwell, ex cantate degli Smash Mouth aveva 56 anni

(Adnkronos) – Morto Steve Harwell, ex cantante del gruppo rock Smash Mouth. Il musicista 56enne è deceduto nella sua casa di Boise, "circondato da familiari e amici", ha detto in una dichiarazione a Rolling Stone il manager della band Robert Hayes. Secondo quanto riporta Tmz, Steve ha lottato con l'abuso di alcol per tutta la vita e negli ultimi giorni aveva raggiunto la fase finale dell'insufficienza epatica, per il quale, fino a poco tempo fa, era stato curato in un ospedale. La notizia arriva quasi 2 anni dopo l'ultima esibizione dal vivo in cui il cantante è apparso incredibilmente disorientato, biascicando parole e urlando al pubblico. Da lì a poco era arrivato l’annuncio del ritiro dal gruppo e dalle scene. All'epoca, fonti vicine a Steve avevano riferito che Harwell stava combattendo problemi di salute derivanti da una serie di diagnosi che aveva ricevuto nel corso degli anni, tra cui cardiomiopatia, insufficienza cardiaca e e l’encefalopatia acuta di Wernicke. Harwell è stato membro fondatore e cantante di lunga data degli Smash Mouth, conosciuti per i loro singoli in vetta alle classifiche "All Star" e "I'm a Believer". "La voce iconica di Steve è una delle voci più riconoscibili della sua generazione. Steve amava i fan e amava esibirsi", ha detto Hayes. La band è stata nominata anche per un Grammy per la migliore performance pop con "All Star", una canzone che diventata un cult dopo essere stata inserita e nella colonna sonora del film d'animazione del 2001 'Shrek'. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

