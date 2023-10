Morto a 86 anni Sir Bobby Charlton, leggenda del Manchester United

(Adnkronos) – E' morto Sir Bobby Charlton, leggenda del Manchester United: aveva 86 anni. Lo straordinario giocatore, nato ad Ashington l'11 ottobre 1937, è stato considerato uno dei grandi del calcio e ha fatto parte della Nazionale inglese vincitrice della Coppa del Mondo del 1966: ha collezionato 758 presenze con il suo club e ottenuto 106 presenze con la sua amata nazionale, l'Inghilterra. Il Manchester United piange "uno dei giocatori più grandi e amati nella storia del nostro club". A Sir Bobby era stata diagnosticata la demenza nel novembre 2020, appena quattro mesi dopo la morte del fratello maggiore Jack Charlton, un altro eroe del 1966, all'età di 85 anni. È stato uno dei cinque vincitori dell'Inghilterra del 1966 a soffrire della malattia debilitante dopo suo fratello, Nobby Stiles, Ray Wilson e Martin Peters. Della squadra di eroi che vinse la Coppa del Mondo nel 1966 resta ora in vita solo Sir Geoff Hurst, autore della celebre tripletta nella vittoria per 4-2 dell'Inghilterra sulla Germania Ovest a Wembley. L'ex terzino destro dell'Inghilterra George Cohen è morto all'età di 83 anni a dicembre. "È con grande tristezza che condividiamo la notizia che Sir Bobby è morto pacificamente nelle prime ore di sabato mattina. Era circondato dalla sua famiglia", ha reso noto la famiglia di Charlton in una dichiarazione. "La sua famiglia desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle sue cure e le tante persone che lo hanno amato e sostenuto. Chiediamo che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento", si legge ancora. Sir Bobby Charlton lascia la moglie Lady Norma, le loro due figlie Suzanne e Andrea e i nipoti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

