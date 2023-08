Morto a 25 anni Angus Cloud, il Fez di ‘Euphoria’

(Adnkronos) – L'attore statunitense Angus Cloud, famoso per aver interpretato lo spacciatore Fezco 'Fez' O'Neill nella serie 'Euphoria' della Hbo (trasmessa in Italia da Sky Atlantic), è morto lunedì a Oakland, in California. Aveva 25 anni. Una settimana fa aveva perso il padre a cui era molto legato. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Oakland ha dichiarato di aver risposto ad una chiamata d'emergenza medica intorno alle 11.30 e che il paziente all'arrivo dei soccorsi era "già deceduto". La causa della morte è sconosciuta, secondo quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco. Il dipartimento di polizia di Oakland ha confermato che si sta indagando sulle cause della morte. E non si esclude il suicidio. Anche alla luce delle parole con cui la famiglia ha annunciato il decesso. "Con il cuore distrutto abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile oggi", si legge in una nota della famiglia di Cloud. “Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus ha parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione e speriamo che la sua scomparsa possa ricordare ad altri che la affrontano non sono soli e non dovrebbero combattere da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l'amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante”. Sicuramente la notorietà di Cloud è legata principalmente alla serie 'Euphoria', che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti al liceo alla ricerca di se stessi e della propria identità, tra amicizie, amori, traumi passati e presenti, sesso e droga. Nelle prime due stagioni dello show, il suo è stato uno dei personaggi principali: lo spacciatore Fez, a cui la protagonista Rue, interpretata da Zendaya, è molto legata. Aveva recitato anche nei film 'North Hollywood' (2021) e 'The Line' (2023). Recentemente è stato scritturato al fianco di Melissa Berrera per un nuovo film horror della Universal Pictures dei registi di 'Scream 6' Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Cloud ha anche recitato in vari video musicali come 'All Three' di Noah Cyrus, 'Cigarettes' di Juice Wrld e 'Miamiii' di Becky G e Karol G. L'anno scorso, Cloud è stato premiato all'evento annuale Power of Young Hollywood di 'Variety' e ha ricordato di essere stato scrittura 'in strada' per recitare in 'Euphoria'. La direttrice del casting di "Euphoria", Jennifer Venditti, ha ricordato che "Cloud era uno degli interpreti preferiti dai fan di 'Euphoria'", di cui non è ancora iniziata la produzione della sua terza stagione. "Siamo incredibilmente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Angus Cloud", ha dichiarato HBO in una nota. “Aveva un talento immenso ed era una parte amata della famiglia Hbo e di 'Euphoria'. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile”. Nato come Conor Angus Cloud Hickey, aveva frequentato la Oakland School of the Arts con la sua co-protagonista di 'Euphoria' Zendaya, ed è stato scelto per 'Euphoria' mentre lavorava in un ristorante di Brooklyn. Per ricordare il giovane e talentuoso attore, Sky Italia propone stasera, dalle 22.45, su Sky Atlantic e in streaming su Now la maratona dell’amatissima serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. —[email protected] (Web Info)

