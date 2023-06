“Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni“. Questa la nota dell’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio, con la quale si apprende la notizia della scomparsa di sua moglie. Malata da tempo di cuore, stava facendo insieme al marito una passeggiata verso Assisi ed è stata colta da malore improvviso. Aveva 76 anni.

Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi

Una vita accanto al Professore

Nata il 1 febbraio 1947 a Reggio Emilia, la signora Prodi è stata a lungo docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, città nella quale viveva con il marito.

Flavia Franzoni è stata sempre una donna molto riservata, ma l’enorme legame sentimentale li ha visti spesso protagonisti insieme non soltanto nella vita privata, ma anche all’interno di momenti di vita professionale del Professore. Nel 1996, al fianco del marito, aveva partecipato alla campagna elettorale per le politiche, nelle quali risultò vincitrice l’allora partito “L’Ulivo”.

Flavia Franzoni è stata autrice insieme al marito del libro “Insieme” vincitore del premio speciale alla Capri-San Michele, nel 1995. Si tratta di una illustre rassegna in ambito cattolico per la narrativa.

Romano Prodi

La storia d’amore e la famiglia

La storia d’amore di Flavia Franzoni e Romano Prodi ha origine durante il periodo universitario. Ai tempi, Prodi era professore e lei studentessa di Bologna.

La coppia, sposata dal 1969, ha avuto due figli: Giorgio, nato nel 1971 e Antonio, nato nel 1974. Il 31 maggio 2019 hanno festeggiato il loro 50° anniversario di nozze, alla presenza di parenti, amici e soprattutto dei loro sei nipoti: Chiara, Benedetta, Maddalena, Davide, Giacomo e Tommaso.

L’ex premier, nato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, è stato Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008. Prodi aveva raccontato gli inizi del loro amore che era partito dal fatto che fossero vicini di casa. La coppia si era conosciuta a Reggio.

Pare che il Professore abbia dovuto attendere 3 anni, trascorsi con lunghi corteggiamenti, prima di riuscire a conquistare la signora Flavia. Prodi ha sempre dichiarato che il segreto è da sempre stata la manutenzione degli affetti, indispensabile per il superamento di ogni momento delicato della vita, soprattutto di quelli difficili.

La donna era assente sui social: nessun profilo dunque riconducibile a lei su Instagram o Facebook.

Romano Prodi

La bufala della presunta parentela

Nel 2001 si era diffusa una voce, messa in giro all’epoca del delitto di Cogne, secondo la quale Flavia Franzoni avesse una parentela con Annamaria Franzoni. Si trattava evidentemente di una fake news, ripresa più volte da una nota testata. A tal punto che lo stesso Prodi fu costretto a smentire la notizia, ribadendo con forza l’estraneità dal grado di parentela.

La bufala era incredibilmente tornata a galla qualche anno dopo.

Romano Prodi

I messaggi di alcuni esponenti della politica

“Attonito nell’apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz’altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita”. Questo il commento di Pier Ferdinando Casini.

Sgomenta e addolorata apprendo dell’improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni. Abbraccio con infinito affetto Romano Prodi. Dobbiamo in tanti moltissimo a Flavia, al suo impegno sociale, al suo sguardo profondo e intelligente, ai suoi consigli generosi. Mancherà infinitamente” le parole di Giovanna Melandri.

