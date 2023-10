Monza-Salernitana 3-0: gol di Colpani, Vignato e rigore di Pessina

(Adnkronos) – Il Monza mette ko la Salernitana al Brianteo nell'ottava giornata di Serie A: 3-0 il risultato finale. A segnare al 9' Colpani, raddoppia al 18' Vignato dopo un'azione eccellente di Gagliardini, il tocco finale è il rigore messo in rete da Pessina nel secondo tempo. Per la Salernitana ci prova Candreva al 21', ma Di Gregorio para. Nel secondo tempo esce Colpani e fa il suo esordio il Papu Gomez, di ritorno in Italia e preso dal Monza da svincolato. Al 73' palo di Dia, poi un affondo di Candreva fermato da Di Gregorio: la Salernitana reagisce e approfitta di un calo di prestazione dei padroni di casa. Si rivede il Monza al 77' con Colombo, tiro poco fuori. All'80' un tocco di mano in scivolata di Pirola che prova a bloccare il tiro di Bondo fa assegnare un rigore al Monza, trasforma Pessina e la partita può ritenersi chiusa anche con i 5 minuti di recupero durante i quali Gagliardini tira sulla traversa sfiorando il poker. Il Monza sale al settimo posto con 12 punti, Salernitana ferma al penultimo con 3 e Sousa rischia la panchina. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

