Monza, investito da treno su Lissone-Desio: muore uomo di 50 anni

(Adnkronos) – Un uomo di circa 50 anni ha perso la vita stamane, intorno alle 10, dopo essere stato investito da un treno sulla tratta ferroviaria Lissone – Desio, in provincia di Monza Brianza. Il macchinista ha spiegato di aver visto l'uomo, del quale non si conoscono le generalità, in quanto privo di documenti, sbucare dalla boscaglia. Nei pressi della massicciata dalla quale proveniva è stata ritrovata una bicicletta. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per circa un paio di ore; il pm ha disposto la rimozione della salma a disposizione dell'autorità sanitaria e alle 12.15 il traffico è stato ripristinato.

