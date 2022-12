Monopattini, Salvini: “Casco e targa obbligatori, pedoni trattati come paletti per le discese da sci”

Per i monopattini ”casco obbligatorio e targa è qualcosa che voglio mettere nel nuovo codice della strada per tutelare la sicurezza di chi va sul monopattino e dei passanti, che non possono essere trattati come bastoncini e paletti per le discese da sci”’. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che in diretta su Tiktok annuncia un nuovo tavolo sul codice della a gennaio, per dare delle regole ai monopattini, che ”ormai sfrecciano ad alta velocità non solo sulle strade ma anche sulle piste ciclabili”.

Sul canone Rai

Salvini tocca anche altri temi: ”Mi ricordo l’impegno preso per superare il canone Rai, per evitare che siate voi, che siano milioni di italiani, che siamo tutti noi a pagare i comizi di sinistra. Assolutamente ben segnato come impegno”.

Reddito a chi non può lavorare

”Il 2023 sarà l’anno del taglio degli sprechi, delle truffe, dei furbi”. Nella manovra 2023 ”rimane il reddito a chi non può lavorare, disabili, anziani, minorenni se qualcuno a casa accudisce qualcuno in difficolta continuerà ad avere il reddito. Però se uno può andare a lavorare e rifiuta il posto non prende più un euro pagato dagli altri”.

