Mondiali nuoto Fukuoka 2023, tuffi: Bertocchi-Pellacani bronzo nel sincro. Programma di oggi 17 luglio

(Adnkronos) – Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka (Giappone). Il duo azzurro, che ha strappato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha totalizzato 285.99 punti. Oro alla Cina con Yani Chang-Yiwen Chen (341.94), argento alla Gran Bretagna con Scarlett Mew Jensen-Yasmin Harper (296.58). Esordio vincente per il Settebello ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka (Giappone). Gli azzurri, vice campioni iridati in carica, hanno battuto per 13-6 la Francia. Ipotecati i quarti di finale. Dalle 12.30 alle 14 Nuoto artistico – Finale Routine Acrobatico;

La diretta tv dei Mondiali di nuoto è assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, Recast tv. —[email protected] (Web Info)

