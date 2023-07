Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto: Setterosa batte Nuova Zelanda e va ai quarti

(Adnkronos) – Il Setterosa si qualifica per i quarti di finale dei mondiali di pallanuoto femminile a Fukuoka 2023 battendo 14-7 la Nuova Zelanda. Un ottavo di finale affrontato col piglio giusto per provare a ribaltare il mondo. Il Setterosa doppia le oceaniche e si regala un quarto da brivido contro le tricampionesse olimpiche degli Stati Uniti nonché quadricampionesse iridate in carica. Si giocherà lunedì 24 luglio alle 16.00 locali (le 9 italiane). Dopo il pareggio iniziale di Doyle azzurre scatenate con il 7-0 di parziale che indirizza il match. Nel terzo tempo il 3-0 di break delle all black che si avvicinano fino al 6-11. Tris di Bettini mvp del match per il 14-7 finale. Ora il Setterosa si trova davanti un muro invalicabile che le azzurre proveranno a scalfire. —[email protected] (Web Info)

