Mondiali ciclismo Glasgow 2023, italiani in gara oggi 13 agosto: orari tv, dove vederli

(Adnkronos) – Cala il sipario sui Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023, oggi 13 agosto. Il programma si chiude con la prova élite donne che potrebbe riservare sorprese. 12:00 – STRADA IN LINEA DONNE: Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Eleonora Gasparrini, Barbara Guarischi, Soraya Paladin, Silvia Persico, Chiara Consonni. 10:45 – TEAM RELAY PARACICLISMO: Luca Mazzone (H2), Federico Mestroni (H3), Diego Colombari (H5). 11:30: BMX RACE – Quarti, semifinali e finali. In Italia, i Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 vengono trasmessi in diretta tv in chiaro da Rai Sport e Rai 2. Una diretta streaming gratuita è disponibile su RaiPlay. Mentre le piattaforme di Eurosport 1 e Sky Go, DAZN, Now, Discovery+, Eurosport.it e GCN+ (streaming) trasmettono l'evento per i loro abbonati.

