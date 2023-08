Mondiali calcio femminili, Giappone batte Norvegia 3-1 a va ai quarti

(Adnkronos) –

Il Giappone accede ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Le nipponiche si sono imposte 3-1 a Wellington sulla Norvegia grazie ad un autogol di Engen e le reti di Shimizu e Miyazawa nella ripresa. Momentaneo pareggio scandinavo con Reiten nel primo tempo. Nei quarti il Giappone affronterà la vincente del big match tra Usa e Svezia. Accede ai quarti anche la Spagna. Le "furie rosse" hanno travolto ad Auckland 5-1 la Svizzera con la doppietta di Aitana Bonmatí Conca, oltre alle reti di Redondo Ferrer, Codina ed Hermoso. Per elvetiche il gol è arrivato un un'autorete di Codina per il momentaneo 1-1. Ai quarti la Spagna affronterà la vincente del match tra Sudafrica e Olanda. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata