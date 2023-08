Mondiali atletica Budapest, Stano si ritira: delusione marcia 20 km

(Adnkronos) – Delusione e ritiro per Massimo Stano nella gara della marcia 20 km che ha aperto i Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo sulla distanza, si è ritirato dopo circa 1h06' di gara. Il 31enne pugliese non è mai stato nelle prime posizioni nella prova, cominciata con 2 ore di ritardo rispetto all'orario iniziale previsto per le 8.50 e disputata in condizioni particolari, sotto una pioggia costante che ha accompagnato i marciatori dal primo metro. "Le gambe non andavano, inizialmente sono rimasto tranquillo perché vedevo il gruppo nervoso. Le cose però non sono migliorate, ho fatto fatica: le gambe non rispondevano e mentalmente ho perso sicurezza. Ho pensato di ritirarmi in vista della 35 km, volevo portare a casa un buon risultato. Ai 10 km mi sono reso conto che non stavo andando piano, ma al 15esimo km mi sono reso conto che non aveva senso continuare questa tortura…", dice Stano a Rai Sport. L'oro è andato allo spagnolo Alvaro Martin. Argento allo svedese Perseus Karlström e bronzo al brasiliano Caio Bonfim. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

