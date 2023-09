Moda, Siviero (eCampus): “Un grande successo la nostra vocazione per il design”

(Adnkronos) – “È fondamentale mettere in luce la nostra vocazione, dato che abbiamo una linea design ad eCampus. Con manifestazioni del genere facciamo in modo che i talenti vengano espressi e messi di fronte agli occhi di tutti. Siamo felici di accompagnare l’Accademia del Lusso in questo percorso”. Così Enzo Siviero, da sette anni Rettore dell’Università eCampus, intervenuto ieri a Roma in Piazza di Spagna, a margine di Fashion & Talents, sfilata-evento giunta alla quinta edizione nella Capitale. “Siamo la prima scelta per il 35% degli studenti, che ci seleziona appositamente per la nostra qualità nell’insegnamento – ha proseguito Siviero -. I giovani sono creativi e devono essere italiani a tutto tondo, dando sfogo perciò alla loro fantasia”. La conclusione dedicata alla suggestiva location, definita da Siviero “uno dei cuori che palpitano di Roma. In questa cornice ci troviamo a nostro agio, dato che è perfetta per rappresentare il concetto di continuità temporale tra ciò che eravamo in passato, quello che siamo nel presente e quel che saremo nel futuro”, ha concluso il Rettore di eCampus. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

