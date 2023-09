Moda, il fotografo Porcarelli: “Con le mie foto racconto i vent’anni di Castel Romano”

(Adnkronos) – “Attraverso le foto messe in mostra nel designer outlet, si raccontano i vent’anni di Castel Romano". Lo ha detto il fotografo della mostra, Claudio Porcarelli, a margine della conferenza stampa per la celebrazione per i 20 anni di Castel Romano Designer Outlet tenutosi presso l’outlet presente alle porte di Roma. "I miei scatti sono un omaggio che faccio ad un percorso di costume italiano prendendo 40 personaggi di casa nostra nel loro percorso evolutivo di moda e costume", spiega. "Le mie foto di solito hanno percorsi diversi perché le mostre fotografiche si fanno in altri luoghi – continua Porcarelli -. Mi fa piacere farne una in un contesto del genere, per me è la prima volta. Devo dire che sono stati veramente bravi e professionali". "La persona con cui ho avuto modo di lavorare e mi sono divertito tanto? Sono qui davanti a Carlo Verdone e come lui non ce ne sono", conclude ridendo il fotografo della mostra. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata