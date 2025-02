Mobilità ATA, HANNO SBAGLIATO TUTTO | Da quest’anno ci sbarcano a 500 km di distanza, tutta colpa dell’algoritmo

Tante sono state le domande presentate in passato da parte del personale ATA e i risultati sono stati disastrosi. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Il personale ATA include personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e delle scuole di istruzione primaria e secondaria. Tutti possono fare domanda, purché siano in possesso dei requisiti generali per il pubblico impiego come il titolo di studio.

In questo caso si sta parlando del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed è prevista anche la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Se si fa un calcolo mensile, chi decide di seguire questa carriera professionale porta a casa intorno ai 1.200 euro.

L’orario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Uno stipendio e degli orari che permettono di condurre un tenore di vita modesto.

Tuttavia non è semplice elaborare una domanda perché sono richiesti tanti dati. In tal caso si consiglia di prestare la massima attenzione, altrimenti potrebbero esserci delle brutte sorprese in vista.

Personale ATA, ecco gli errori più comuni

A tal proposito sul sito tecnicadellascuola.it ci sono degli ottimi consigli da seguire per presentare la domanda per avere un incarico all’interno del mondo scolastico. A breve il personale ATA potrà inviare questa domanda di mobilità territoriale e/o professionale. Tuttavia spesso ci possono essere dei problemi, ragion per cui prima di cliccare sul tasto “invio” bisogna ricontrollare accuratamente tutto.

La domanda di mobilità territoriale riguarda anche il personale docente inidoneo transitato nei ruoli del personale ATA, il personale ex ITP appartenente ad alcune classi di concorso soppresse e transitato nei ruoli ATA, personale ATA che ha perso la sede di titolarità per aver chiesto un contratto a tempo determinato, su posto intero di diverso profilo professionale.

Non sbagliare altrimenti potresti pentirtene

Coloro che sono in attesa di sede definitiva devono presentare una sola domanda con una preferenza per 15 sedi all’interno della provincia di titolarità o per altre province. Se si dimentica di fare domanda ci sarà il trasferimento d’ufficio e se nessuna delle preferenze dovesse avere qualche disponibilità, l’assegnazione a una sede definitiva avverrà solo con dei posti scoperti per via di trasferimenti provinciali.

Nella maggior parte dei casi la distrazione può giocare dei brutti scherzi, dato che di solito qualcuno sbaglia voce della provincia era da scegliere. Questo può dare spiacevoli sorprese perché c’è il rischio di trovarsi dall’altra parte dell’Italia per avere un contratto di lavoro. Per questo motivo occorre stare attenti a tutto quello che si inserisce all’interno della domanda.