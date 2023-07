Mirabilandia, divertimento e sicurezza con Polizia tra visitatori al parco giochi

(Adnkronos) – Divertimento e formazione a Mirabilandia nel weekend appena trascorso, grazie alla Polizia di Stato di Ravenna che, con gli Agenti della Polizia Anticrimine e della Squadra Mobile della Questura, hanno affrontato i delicati temi della “violenza di genere” e del fenomeno dei bambini scomparsi. Nella giornata di sabato, i rappresentanti della Polizia di Stato hanno allestito uno stand per avvicinare ragazzi e famiglie e sensibilizzarli sui temi della legalità, che a partire dal primo pomeriggio, ha richiamato centinaia di persone, tra grandi e piccini, provenienti da tutta Italia e ospiti di Mirabilandia. Oltre a godere degli intrattenimenti musicali e delle diverse attrazioni, visitando il gazebo della Polizia di Stato, bambini, adolescenti e adulti, hanno partecipato con interesse ed entusiasmo all’incontro formativo, arricchito dalla distribuzione di opuscoli e segnalibri della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato relativi alla prevenzione dei rischi di scomparsa dei minori in età scolare; tra i materiali anche le brochure realizzate nell’ambito della campagna di informazione “Questo Non è Amore” finalizzata alla prevenzione della violenza di genere. I poliziotti hanno sensibilizzato i ragazzi sull’importanza di rivolgersi ai numeri di emergenza e hanno fornito alle famiglie informazioni sugli strumenti utili per prevenire le diverse situazioni di pericolo in cui possono incorrere i bambini e adolescenti, tra cui bullismo e cyberbullismo. Particolare interesse tra i più giovani ha suscitato l’app gratuita della Polizia di Stato “YouPol” per smartphone e tablet, che permette di chattare con la Centrale Operativa delle Questure per segnalare episodi di spaccio, bullismo e violenza di genere tramite l’invio di messaggi o video. Molte le richieste di informazione sull’Ammonimento, provvedimento amministrativo emesso dal Questore finalizzato ad anticipare la soglia della prevenzione in tutti i casi di violenza di genere, stalking e cyberbullismo. I più piccini sono rimasti affascinati dalle tecnologie di cui si avvale quotidianamente la Polizia Scientifica. Finito il corso, tutti sulle attrazioni per concludere l’esperienza unica nel Parco più grande d’Italia. Per ulteriori informazioni: mirabilandia.it . —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata