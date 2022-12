Ministro Schillaci: “Riscuotere multe ai novax potrebbe avere più costi che vantaggi”

Il problema di riscossione delle multe agli over 50 non vaccinati “riguarda il Mef e mi sembra ci sia anche una iniziativa parlamentare. Richiedere le multe allo Stato potrebbe costare più di quanto incasserebbe”.

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Ricordo che in Europa solo due Stati avevano introdotto delle multe, ovvero Austria e Grecia ma nessuno ha poi riscosso. Aspettiamo di capire”, ha aggiunto il ministro.

Le dichiarazioni del ministro arrivano nelle stesse ore in cui la Corte Costituzionale ha “salvato” l’obbligo del vaccino anti Covid introdotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50.

La Corte ha infatti ritenuto inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari. La Corte ha in particolare ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiamo adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.

Carenza di medici e sanitari negli ospedali



“Oggi serve qualcos’altro”, rispetto all’abolizione del numero chiuso all’università, “per portare più operatori sanitari nelle corsie degli ospedali. Io credo che” la carenza di ‘camici’ “sia anche un problema di disaffezione verso il Servizio sanitario nazionale, perché molti che ci lavorano lo abbandonano, alcuni vanno via, altri vanno in pensione.

Per questo da una parte c’è “un problema globale di riorganizzazione” da fare, “ma dall’altro c’è anche la necessità di cercare una gratificazione economica che credo sia doverosa per tutti gli operatori. Se andiamo a fare un confronto con gli altri Stati europei, tutti gli operatori sanitari, non solo i medici, sono pagati meglio”. Lo ha evidenziato il ministro della Salute Orazio Schillaci.

© Riproduzione riservata