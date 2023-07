Milano, ubriaco su furgone investe e uccide 15enne in bici

(Adnkronos) – Ubriaco, alla guida di un furgone, ha investito due giovani in bici uccidendone uno. L'incidente questa notte intorno alle 23 in via Kennedy a Garbagnate Milanese, dove i carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale un 32enne. I due giovani, un ragazzo e una ragazza entrambi 15enni della zona, sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale 'San Gerardo' di Monza e al 'Niguarda' di Milano. Il ragazzo è morto poco l’arrivo in ospedale, mentre la giovane risulta tutt'ora in prognosi riservata. Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri intervenuti hanno consentito di appurare che il conducente del veicolo, che si è fermato dopo l'incidente, fosse positivo all’alcol test e privo di patente di guida. L'arrestato è stato poi condotto presso la Casa Circondariale di Milano 'San Vittore' mentre l'Autoritá Giudiziaria ha disposto l'esame autoptico della salma del giovane deceduto. Sono in corso, da parte dei Carabinieri, ulteriori attività di indagine per accertare la dinamica dell'investimento. —[email protected] (Web Info)

