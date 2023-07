Milano, procura valuta richiesta a Senato per acquisire telefono figlio La Russa

(Adnkronos) – La procura di Milano valuta una richiesta alla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La Russa, la cui sim telefonica è intestata al padre Ignazio, presidente del Senato. La possibile richiesta è motivata dalla necessità di effettuare accertamenti sul telefono del 21enne indagato per violenza sessuale. Prima di questo passo c'è la possibilità che il giovane possa consegnare autonomamente il suo cellulare agli investigatori. In una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, si è rivolto "direttamente al presidente del Senato, Ignazio La Russa, affinché si apra alla collaborazione con gli inquirenti e provveda a consegnare nelle prossime ore il telefono del figlio, la cui sim non può essere sequestrata dai magistrati perché a suo nome. È di fondamentale importanza che vengano raccolti ulteriori elementi per accertare la verità e stabilire responsabilità riguardo alla grave accusa di stupro". —[email protected] (Web Info)

