Milano, incendio in una scuola: evacuati 250 bambini

(Adnkronos) – È stata evacuata a seguito di un incendio la scuola primaria di via degli Anemoni, a Milano. Le fiamme sono divampate verso le 9.30, dopo che è scoppiata una delle tre caldaie presenti nell'istituto. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, con il personale del distaccamento di via Sardegna, che ha subito provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza i locali. I 250 bambini e i 25 membri del personale scolastico presenti nella scuola in quel momento sono stati evacuati a scopo precauzionale. I bambini – fanno sapere i vigili del fuoco – non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in corso. Nessuna persona risulta ferita o coinvolta a seguito dello scoppio.

