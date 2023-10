Milano Digital Week 2023, gli appuntamenti di domani

(Adnkronos) – Altra giornata di eventi, domani 9 ottobre, alla Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alle competenze digitali e all’innovazione tecnologica – promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il patrocinio di Fondazione Cariplo. Questi gli appuntamenti in calendario: DIGITAL SCREENING (TUMORE ALLA MAMMELLA) LE COMPETENZE Digital Health: spostando i limiti più in là. Ore 10.30 ADI Design Museum https://www.milanodigitalweek.com/digital-screening-tumore-alla-mammella-le-competenze. Transizione digitale e salute sono i due vocaboli che il lessico della pandemia ha lasciato in eredità alla Politica e per questo oggi campeggiano il più grande piano di rilancio del Paese e del Sistema sanitario nazionale: il Pnrr. Ancora oggi, tuttavia, la “transizione digitale e tecnologica” è considerata un fine, piuttosto che uno strumento per raggiungere più salute e sfidare quelle minacce che minano il benessere dei cittadini come le patologie oncologiche, il grande male del nostro secolo. La transizione digitale e l’intelligenza artificiale offrono oggi prospettive che possono modificare il passo della diagnosi, aumentando ed efficientando la lettura degli esami strumentali, l’adesione agli screening di migliaia di pazienti, cambiando così il corso del futuro della salute e della sostenibilità economica del Paese A cura di: Indicon LA SOSTENIBILITÀ È ANCHE DIGITALE. Ore 10.30 ADI Design Museum https://www.milanodigitalweek.com/la-sostenibilita-e-anche-digitale Con la crescente consapevolezza dell'importanza di ridurre l'impronta energetica delle tecnologie digitali, esploreremo soluzioni e strategie per ottimizzare l'efficienza energetica nelle operazioni aziendali e nell'infrastruttura IT. Al contempo, discuteremo dell'adozione di modelli di governance responsabile che promuovano valori etici, inclusione sociale e impatti positivi sulla comunità. Un'attenzione speciale sarà dedicata alle aziende che perseguono il modello B Corp, focalizzato sulla triple bottom line di persone, pianeta e profitto. Saranno presentate le nuove certificazioni per eventi sostenibili, fornendo un quadro completo per l'adozione di pratiche aziendali più sostenibili e responsabili. Un evento imperdibile per coloro che desiderano approfondire il legame tra tecnologia, sostenibilità e governance aziendale. A cura di: Vivenko OLTRE I LIMITI: THE HUMAN FACTOR PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE. Ore 10.30 inCOWORK Milano Montegani https://www.milanodigitalweek.com/oltre-i-limiti-the-human-factor-per-uno-sviluppo-sostenibile Viviamo un paradosso: se da un lato innovazione e tecnologia hanno aperto infinite frontiere spazio-temporali, dall’altro il margine di manovra nel quotidiano si è ristretto (in termini di spazi, risorse, tempo). Quando il mondo fuori si irrigidisce fondamentale diventa la capacità di fermarsi, ascoltare e organizzare le proprie risorse e competenze per gestire in modo flessibile la complessità, facendo buon uso degli strumenti a disposizione. In questo workshop interattivo vediamo come il limite inteso come competenza organizzativa di misura e contenimento positivo sia un alleato fondamentale per un miglior stile di vita. EVOLUTION OF EDUCATION – LECTIO MAGISTRALIS DONALD NORMAN. Ore 15.00 ADI Design Museum https://www.milanodigitalweek.com/evolution-of-education Donald Norman, che ha applicato tutta la sua vita per le scienze cognitive al progetto, dipinge – con una lectio magistralis dedicata al suo ultimo saggio "Design for a better world" – una sintesi per iniziare questo millennio. Con Susanna Sancassani, Metid Polimi e Francesco Zurlo, Scuola Design Polimi METAVERSO – COSA C'È OLTRE LA KEYWORD? Ore 15.00 In collaborazione con SISAL Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci https://www.milanodigitalweek.com/metaverso-cosa-ce-oltre-la-keyword Il boom e il più recente sgonfiamento dell’interesse nei confronti del Metaverso non ha minimamente ridotto l’impatto che le tecnologie abilitanti (AR/VR/3D/SPATIAL COMPUTING) stanno avendo e avranno. Obiettivo dell’incontro è andare oltre la keyword Metaverso e capire il reale valore che questo “ambiente” potrà portare alle persone e alle aziende. Questo attraverso l’esplorazione di casi reali e l’intervento di esperti di tecnologie e responsabili di aziende. Con Lorenzo Montagna, Ceo Secondastella Presidente Vrara, Simona Zanette, Ceo Hearst Digital, Gianluca Polegri, Head Of Digital Services Engineering; Mario Martinelli, Cto Sisal Group. A cura di: Hublab INTELLIGENZE ARTIFICIALI, SOLUZIONI REALI. DIALOGHI. Ore 16.00 Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci https://www.milanodigitalweek.com/intelligenze-artificiali-soluzioni-reali-dialoghi Un forum diviso nelle giornate di venerdì 6 ottobre e lunedì 9 ottobre che chiama a raccolta i numerosi esperti multidisciplinari dell’Intelligenza Artificiale – tecnici, filosofi, docenti, imprenditori e giuristi – a riflettere sulle nuove generazioni di algoritmi predittivi, apprendimento profondo e conoscenza ricombinatoria – ragionando sulle soluzioni e il lavoro di assistenza che possono portare, e ai problemi che possono sorgere. Con Andrea Signorelli (giornalista, esperto di AI), Marco De Rossi (Fondatore WeSchool), Francesco Barbarani (Direttore area digital Rai Pubblicità), Antonio Montesano (Head of digital, Omnicom Media Group), Francesco Meneghetti CEO Mindicity, Gabriella Vacca (CTO Sky), Jacopo Perfetti (Docente SDA Bocconi, fondatore di Oblique ed esperto di AI) e Simona Casonato (Curatrice digitale, Fondazione MUST), Susanna Sancassani (Direttrice Metid, Politecnico) e Francesco Zurlo (Preside Scuola del Design, Politecnico). Modera: Federico Ferrazza (Direttore Wired Italia) A cura di: Hublab PER UNA NUOVA PRIMAVERA DEMOGRAFICA. Ore 16.30 ADI Design Museum https://www.milanodigitalweek.com/per-una-nuova-primavera-demografica Un talk a quattro voci su "transizione migratoria", PIL e demografia; per riflettere insieme di quanta 'immigrazione abbiamo bisogno' – a partire da dati e numeri della Fondazione Toniolo. Per ragionare anche su quali soluzioni già ci sono in tal senso e quali si possono/devono costruire, per una visione più allargata dell'orizzonte sociale italiano. Intervengono il demografo Alessandro Rosina (UniCatt), il sociologo Mauro Magatti (UniCatt), Alessia Pulvirenti (socia del Think Tank Tortuga), Alessandro Lanza (Direttore Fondazione Eni Enrico Mattei) – moderati da Nicola Zanardi (curatore MDW). COMUNICARE LA SALUTE OLTRE AI CONFINI DELLE PIATTAFORME: TRA PATIENT ENGAGEMENT E FAKE NEWS. Ore 16.30 Università Cattolica del Sacro Cuore https://www.milanodigitalweek.com/comunicare-la-salute-oltre-ai-confini-delle-piattaforme-tra-patient-engagement-e-fake-news Pazienti o persone attente a una healthy life si informano viaggiando tra diverse piattaforme e componendo un patient journey sempre più ricco di touchpoint diversi. Non più solo siti web e social, video e podcast, sono oggi strumenti preziosi per raccontare storie di pazienti, ma anche testimonianze di clinici. Anche la frontiera dell’internet of voice apre la possibilità di ideare nuovi format interattivi. In che modo la creatività e l’innovazione si combina con una corretta informazione e con la necessità di coinvolgere i pazienti rispettando la regolamentazione e contrastando le fake news? A cura di: Master in Digital Communications Specialist (ALMED, Alta Scuola in Media, Comunica-zione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) e Master in Comunicazione Sanitaria (ALMED, Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo e ALTEMS, Alta Scuola in Economia e Management dei Sistemi Sanitari), Università Cattolica del Sacro Cuore. UNSTOPPABLE WOMEN. Ore 17.00 Le Village by Crédit Agricole Milano https://www.milanodigitalweek.com/unstoppable-women Unstoppable Women è la community di StartupItalia che raccoglie, in un elenco sempre aggiornato, migliaia di profili di donne fondatrici, manager, attiviste, ricercatrici che si distinguono per il loro impegno in vari campi del sapere. Il progetto si è evoluto con format pensati per coinvolgere nuove generazioni di innovatrici in gruppi di lavoro, talk e workshop. L'evento UW è diviso in due momenti. Il Bootstrap, un format che coinvolge le startup in tavoli di lavoro per condividere esperienze e opinioni e supportare il business di nuove innovatrici e innovatori, e l’inspirational Talk, con storie di empowerment femminile, sostenibilità in ogni forma, opportunità e inclusione. A cura di Start up Italia SERVIZI DI CURA E COMPETENZE DIGITALI. Ore 17.30 Fondazione Eni Enrico Mattei https://www.milanodigitalweek.com/servizi-di-cura-e-competenze-digitali Ivana Pais (Sociologa UniCatt), Anna Loiacono (Fastweb), Cristina Martellosio (WeMake) e Francesco Finazzi (Myndoor) raccontano le loro esperienze decennali nell’universo in espansione delle piattaforme digitali – che innervano iniziative eterogenee come il potenziamento del caregiving, l’attivazione di laboratori per comunità, la psicologia coadiuvata dall’intelligenza artificiale e la palestra delle competenze di Fastweb Digital Academy. A cura di: Hublab INFANZIA E DIGITALE: TRA CORPO E OGGETTI TECNOLOGICI. Ore 20.30 https://www.milanodigitalweek.com/infanzia-e-digitale-tra-corpo-e-oggetti-tecnologici Le nuove generazioni sono attraversate dalla rete: Internet e la tecnologia arredano sempre più la quotidianità, divenendo elementi quasi interiorizzati. Al tempo stesso device e dispositivi elettronici tendono a configurarsi come estensioni del corpo e prolungamenti di sé. Tra risorse e criticità, quali effetti hanno le tecnologie sul corpo in età evolutiva? L’incontro sarà un’occasione per dialogare e riflettere insieme, a partire dalla presentazione della prossima pubblicazione dell’Associazione Pollicino: “In-corporati” (Edizioni Mimesis 2023) è infatti un testo, dedicato all’infanzia, che si propone di riflettere proprio sull’implicazione della corporeità nell’ambito tecnologici. A cura di: Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus SERATA FINALE: INNER SPACES X MDW. Ore 21.00 Auditorium San Fedele https://www.milanodigitalweek.com/serata-finale-inner-spaces-x-mdw Due modi di investigare la tematica dello sviluppo dei limiti partendo dal linguaggio di artisti che integrano tecnologie digitali, però al servizio di un’esperienza di ascolto live comunitaria, di una modalità fruitiva in presenza di tipo immersiva, grazie all’impianto audio spazializzato di San Fedele. Del resto Brian Eno ha concepito “Reflection” come il suo esperimento ambient più sofisticato, attraverso una app pensata per far suonare diversamente gli intrecci musicali in base al momento della giornata: "L'armonia è più luminosa al mattino, gradualmente si attenua nel corso del pomeriggio per raggiungere la sua veste originale alla sera". Invece Andrew Pekler, presente in sala, conduce il pubblico come in una nave alla scoperta dei suoni misteriosi di isole fantasma, in bilico da qualche parte tra cartografie e finzione marittima. All’immagine delle isole viene associato un paesaggio sonoro per ciascun’isola nella composizione di un arcipelago globale di plausibili ma fittizie connessioni etnomusicologiche con una serie di registrazioni irreali. La musica, sebbene generata e programmata con sintetizzatori, emula ed evoca alcuni aspetti ritmici e timbrici associati dagli occidentali alle tradizioni musicali non occidentali, dando l'effetto complessivo di un suono quasi etnografico, di mondo pseudo-tradizionale. A cura di: Fondazione Culturale San Fedele —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata