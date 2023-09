Milano, detenuto in fuga da finestra: agente lo insegue e cade da secondo piano, è grave

(Adnkronos) – Il detenuto N.M., un maghrebino portato nell'ospedale San Paolo di Milano ieri sera per le ferite riportate in seguito a una lite avvenuta nel carcere di San Vittore, è fuggito alle 5,25 di questa mattina buttandosi dalla finestra della stanza al secondo piano. Il poliziotto che lo aveva in custodia lo ha inseguito, buttandosi anche lui dalla stessa finestra, ma è caduto sbattendo la testa. Trasportato d'urgenza in un altro ospedale, è gravissimo. A dare la notizia all'Adnkronos è Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.Pp. che sottolinea come questa evasione arrivi dopo quattro tentativi di fuggire, azzardati da parte dei detenuti, dagli ospedali italiani. "Tanta la preoccupazione per il collega – dice – Qui si rischia la vita e l'emergenza carceri è ormai drammatica". (di Silvia Mancinelli) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

